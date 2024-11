Lula comenta sobre tentativa frustrada de assassinato

Durante um discurso realizado em um evento público no Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou brevemente, e pela primeira vez, sobre as divulgações realizadas recentemente pela Polícia Federal. Segundo dados revelados por meio da “Operação Contragolpe”, uma tentativa de Golpe de Estado chegou a ser planejada após as eleições de 2022. Nela estariam envolvidas as mortes de Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes.

Leia sobre o caso:

Segundo reportagem do G1, a fala de Lula foi feita em forma de um breve comentário sobre os planos para envenená-lo. “Eu sou um cara que tenho que agradecer agora, muito mais, porque tô vivo. A tentativa de envenenar eu e Alckmin não deu certo, nós estamos aqui”, declarou o presidente.

“Quero terminar meu mandato”

A declaração feita por Lula aconteceu em um evento público realizado no Planalto para divulgação de planos governamentais sobre a concessão de rodovias ao setor privado. Em momento posterior, o presidente voltou a abordar o tema e citou o plano de envenenamento e seu desejo de finalizar o mandato de forma a “desmoralizar com números” os que governaram antes dele.

“E eu não quero envenenar ninguém. A única coisa que eu quero é, quando terminar o meu mandato que a gente desmoralize, com números, aqueles que governaram antes de nós”. Em seguida o presidente afirmou que a desmoralização se daria com a comprovação de números sobre “quem fez mais escolas, cuidou dos pobres, fez estradas e pontes e mais pagou salário mínimo”.