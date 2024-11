Grupo chegou a colocar em prática ação contra Alexandre de Moraes

Informações divulgadas na manhã desta terça-feira, dia 19 de novembro, revelaram que o plano para tentar “prender” o Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, chegou a ser posto em prática em dezembro de 2022. A intenção do grupo, cuja cúpula era composta por quatro militares das Forças Especiais do Exército Brasileiro e por um Policial Federal, era prender Moraes de forma clandestina.

Leia sobre o caso:

Por meio de uma publicação feita pelo G1 foi noticiado que o grupo envolvido na tentativa de golpe chegou a se posicionar nas ruas de Brasília para executar a captura de Moraes, mas acabaram “abortando a operação”.

Troca de mensagens

A operação chegou a ser detalhada por meio de uma troca de mensagens entre seis integrantes do grupo. Conforme a Polícia Federal, quatro militares do Exército e um policial federal foram presos sob suspeita de envolvimento nos planos. Para a tentativa de captura de Moraes, os envolvidos utilizaram um aplicativo de mensagens chamado Signal, na expectativa de não serem interceptados. O grupo onde as mensagens foram trocadas era chamado de “Copa 2022″.

Segundo a PF, “as mensagens trocadas entre os integrantes demonstram que os investigados estavam em capo, divididos em locais específicos para, possivelmente, executar ações com o objetivo de prender o Ministro Alexandre de Moraes”.

As mensagens foram registradas por volta das 20h33 do dia 15 de dezembro e trocadas utilizando codinomes e códigos para identificar os autores e o passo a passo da ação. Também foram registradas ligações de áudio que até o momento não foram recuperadas. Perto das 21h a ação foi “abortada”.