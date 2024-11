Plano para matar Lula, Alckmin e Moraes: PF prende militares das forças especiais que planejaram golpe em 2022

A Polícia Federal prende nesta terça-feira (19) quatro militares e um policial federal acusados de planejar um golpe de Estado para eliminar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin, e o ministro do STF Alexandre de Moraes. Após as eleições de 2022. Os militares presos são das forças especiais do Exército, os chamados ‘kids pretos

A operação da Polícia Federal, denominada ‘Contragolpe’, foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal e investiga a tentativa de golpe de estado e os atos antidemocráticos que culminaram com os atos terroristas de 8 de janeiro de 2023.

Um dos presos na operação já foi secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, em 2022, e atualmente é assessor do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello.

A PF chegou a esses nomes com dados retirados de computadores e celulares apreendidos do tenente-coronel Mauro Cid, que acabou fazendo colaboração premiada, e de outros militares. Cid deu detalhes das minutas que os golpistas preparavam, e com isso descobriram que os militares faziam levantamento da rotina da segurança do presidente Lula e do ministro Moraes. Ele foi convocado para depor nesta terça-feira na Polícia Federal.

A expectativa é de que o inquérito sobre o golpe seja concluído nas próximas semanas.