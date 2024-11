Bolsonaro faz live "ironizando" inquérito do golpe

Em uma live realizada pelas redes sociais do ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, o ex-presidente Jair Bolsonaro “ironizou” o inquérito do golpe no qual foi indiciado junto a outras 36 pessoas. Durante a transmissão, realizada neste sábado, o político afirmou que as prisões dos militares realizadas nesta semana foram injustas e que a operação está “buscando chifre em cabeça de cavalo”.

De acordo com O Globo, o ex-presidente está em São Miguel dos Milagres (AL), a convite de Gilson Machado. Na live, ele também criticou a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal.

“Uma coisa absurda essa história de golpe. Vai dar golpe com um general da reserva e quatro oficiais superiores? Pelo amor de Deus. Quem estava coordenando isso? Cadê a tropa? Cadê as Forças Armadas? Não fique botando chifre em cabeça de cavalo. Golpe agora não se dá mais com tanque agora, se dá com taxi. E parece que o sequestro não saiu porque não tinha táxi na hora. É uma piada essa PF do Alexandre de Moraes”.

Crítica a prisões

Além de ironizar o inquérito, Bolsonaro fez questão de criticar a prisão dos quatro militares e do policial federal detidos nesta semana por conta da “Operação Contragolpe”. Os cinco estão entre os citados no inquérito do golpe, que seria a trama para uma tentativa de abolição do Estado democrático de direto.

“Esses que estão sendo presos injustamente agora, de forma preventiva, não se encontra um só respaldo da lei que fala da preventiva para prender os quatro oficiais”, afirma o ex-presidente.