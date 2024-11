Golpe da CNH suspensa: saiba como criminosos tentam enganar motoristas com notificações falsas

Um novo golpe busca enganar motoristas citando que eles terão a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa ou até cancelada. Para isso, os interessados devem clicar em um link, enviado por SMS, WhatsApp ou e-mail, para que paguem taxas e evitem as sanções. Porém, os Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans) de todo o país alertam que não enviam esse tipo de mensagem e as pessoas não devem acessar essas páginas, pois elas são direcionadas por criminosos.

Em algumas das mensagens, os golpistas indicam um link em que o cidadão deve clicar, que simula o sistema GOV.BR, do governo federal. Em outras, as páginas indicadas trazem o nome do Detran, mas não são verdadeiras. Assim, caso a vítima clique, ela é direcionada para um site falso da Carteira Digital de Trânsito (CDT) e induzida a preencher seus dados.

Depois da inserção do CPF, as páginas falsas mostram os dados verdadeiros da vítima, a levando a acreditar na veracidade do sistema. Em seguida, mostra o aviso sobre a suposta suspensão ou processo de cancelamento da CNH e, no fim, mostra uma taxa que deve ser paga para que a pessoa regularize a situação. Conforme os Detrans, em caso de pagamento, esse dinheiro vai para os criminosos.

A Associação Nacional dos Detrans (AND) alertou que já foram registrados casos de pessoas que caíram no golpe em estados como Paraná, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Santa Catarina, Roraima, Pernambuco, Amazonas, Sergipe, Maranhão, Bahia, Acre, Rondônia, Ceará, Distrito Federal, Paraíba, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

“Os contatos com os condutores e proprietários de veículos são realizados prioritariamente por meio de correspondências devidamente identificadas, na modalidade de Aviso de Recebimento (AR), enviadas via Correios”, alertou a AND, que pediu que quem receber essas mensagens deve denunciar à Ouvidoria do Detran ou à Polícia de seu estado.

Como saber se há problemas na CNH?

A AND destaca que “é fundamental que o cidadão acesse os sites oficiais dos Detrans para consultar se tem infração registrada no veículo ou até mesmo processo de suspensão ou cassação aberto”.

Os motoristas também podem baixar o aplicativo da Carteira Digital de Trânsito, onde será possível consultar possíveis infrações cometidas. A ferramenta permite que o cidadão faça adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) para ser avisado quando houver uma nova infração registrada e receber as notificações de infração e de penalidade exclusivamente de forma eletrônica.

“Em caso de dúvida, consulte os canais oficiais ou entre em contato com o Departamento de Trânsito do seu estado para verificar a veracidade das informações”, ressaltou a associação.