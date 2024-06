“Cuidado com o Golpe do Falso Frete”, alerta a polícia de São Paulo

Os bandidos, de uma forma geral, estão sempre arquitetando novos golpes para tentar extorquir a população e o mais novo dele, de acordo com investigação da polícia de São Paulo, é o golpe do falso frete.

De acordo com a polícia, criminosos usam aplicativos de serviço de frete para atrair motoristas de caminhões, que são seqüestrados para pedir resgate a suas famílias e têm seus caminhões ou utilitários roubados.

“Criminosos estão criando perfis falsos de empresas, iniciam a contratação no aplicativo e combinam o serviço. Quando o caminhoneiro chega, é sequestrado e levado para um cativeiro para garantir a subtração do caminhão. E enquanto o caminhoneiro está na mão dos sequestradores, o grupo faz movimentações financeiras no celular do trabalhador e eventualmente liga para a família para exigir um valor de resgate”, explicou o delegado da Divisão Antissequestro da Polícia Civil de São Paulo, Fabio Nelson.

Esse golpe começou a ser registrado em São Paulo no final do ano passado e, ao contrário dos golpes comuns de estelionatários, esse possui toda uma logística de funcionamento, com encarregados por cativeiros, grupo para retirar o caminhão do estado ou do país e encarregados de fazer saques nas contas da vítima.

Desde que começou a ser registrado, pelo menos oito pessoas já foram presas por suspeita de integrarem uma quadrilha especializada, três delas em Guarulhos, na Grande São Paulo.