Homem é preso por tentativa de homicídio contra a própria irmã em Capivari, SP; entenda o caso

Na noite da última quarta-feira, dia 20 de novembro, um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso por tentativa de homicídio contra a própria irmã e dano material, na Rua Fioravante, no bairro São João Batista, em Capivari, município do interior do estado de São Paulo, de acordo com a PM.

Segundo informações do G1, o crime aconteceu por volta das 21h44. Quando a polícia chegou ao local, a irmã do suspeito, que também não teve a identidade revelada, contou aos agentes que o homem bateu com um carro contra o portão da casa, invadindo a propriedade e destruindo a fachada de vidro da sala.

Conforme detalhado pela polícia à imprensa, na sequência, “ele teria ameaçado a mulher com uma faca, chegando a persegui-la pela rua. A tentativa de agressão só foi frustrada graças à intervenção de populares que ajudaram a vítima a escapar”. Após o episódio, o homem fugiu.

No entanto, a vítima indicou a possível localização do irmão à polícia e ele foi detido e conduzido para a Delegacia do município, onde permanece preso, segundo a PM.

