Homem morre ao ser atropelado em sequência por 3 formas diferentes no interior de São Paulo

Um homem foi preso após atropelar duas pessoas, tendo passado por cima de um deles três vezes seguidas, em Campinas, no Interior de São Paulo. As imagens foram divulgadas pela Band nesta terça-feira (19).

Segundo o motorista responsável pelo atropelamento, ele discutia com os dois homens, quando se sentiu ameaçado por um deles ao vê-la sacar uma arma e atirar para cima. Depois do disparo, o motorista teria entrado no no veículo e decidiu atropelar a dupla. É possível ver uma sequência de formas diferente em que o veículo passa por um deles.

Depois de atropelar a dupla, tendo passado por cima de um deles por três vezes, o motorista conseguiu fugir. Mais tarde, por vontade própria, se apresentou à poĺícia e foi preso. O crime aconteceu no último sábado (16).

Os homens atropelados foram socorridos e levados ao hospital. O que foi atropelado três vezes acabou morrendo ao não resistir aos ferimentos. Por outro lado, o outro segue internado.

Ele vai responder pelo crime de homicídio doloso por atropelamento, quando há a intenção de matar.

