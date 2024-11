Após discutir com a esposa, homem ateia fogo na própria casa e é preso no interior de São Paulo

Em Miracatu, município no interior do estado de São Paulo, um homem, de 32 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante após incendiar a casa em que morava com a esposa. As informações são do portal G1.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o crime aconteceu após uma discussão do casal. A mulher, de 28 anos, havia deixado o local com os quatro filhos, sendo dois deles com o suspeito.

Ainda segundo a PM, os agentes foram acionados por moradores para uma ocorrência de incêndio no bairro Oliveira Barros. As chamas já haviam sido controladas pelos vizinhos quando a equipe policial chegou ao local.

Os agentes fizeram contato com a mulher, que também não teve o nome revelado. Ela contou ter se desentendido com o companheiro na noite anterior e deixou a residência com os filhos. E, na madrugada de sábado, dia 16 de novembro, por volta das 6h, foi informada sobre o incêndio.

Conforme a Polícia Militar, não havia ninguém no imóvel no momento do ocorrido.

Entretanto, a corporação foi informada por moradores que o autor do crime havia sido visto fugindo pelas margens da Rodovia Régis Bittencourt e uma equipe da PM foi enviada ao local.

Lá, o homem foi encontrado e abordado pelos agentes. Ele confessou a autoria do crime. O suspeito foi encaminhado para a Delegacia do município e preso em flagrante por violência doméstica, ameaça e incêndio.