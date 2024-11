Mulher mata ex-companheiro com marretada na cabeça dentro de casa em SP

Uma mulher de 53 anos foi presa em flagrante na noite do último sábado (16), suspeita de matar o ex-companheiro, de 55, após acertá-lo com uma marretada na cabeça, segundo informações do portal Metrópoles. O crime aconteceu dentro de casa, no bairro Parque Imperial, em Ferraz de Vasconcelos, na região metropolitana de São Paulo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a suspeita e o homem estariam brigando quando a mulher pegou uma marreta e atingiu a vítima na cabeça.

Conforme a SSP, o filho do casal soube do ocorrido e imediatamente acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ao chegarem no local, os paramédicos constataram o óbito da vítima, ainda dentro da residência.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) para exames necroscópicos, enquanto a marreta, utilizada no crime, foi apreendida e encaminhada ao Instituto de Criminalística (IC) para perícia. Uma investigação no local também foi realizada.

O ocorrido foi registrado na Delegacia de Ferraz de Vasconcelos, onde as autoridades lavraram os autos de homicídio, destruição, subtração ou ocultação de cadáver, além de localização e apreensão de objetos.

Após ser detida, a mulher foi levada a audiência de custódia no dia seguinte ao crime, e sua prisão em flagrante passou para prisão preventiva.