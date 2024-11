Polícia Federal investiga Ricardo Nunes no caso da ‘máfia das creches’

A Polícia Federal foi autorizada a abrir uma investigação contra o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), para apurar o suposto envolvimento dele no esquema de desvio de verbas públicas destinadas ao atendimento de crianças de zero a três anos na cidade, que ficou conhecido como “máfia das creches”.

ANÚNCIO

Leia também:

Ricardo Nunes durante o debate da Band (Reprodução/TV Band)

Em 2021, as investigações da PF indicaram que organizações que administram creches conveniadas com a Prefeitura Municipal de São Paulo foram utilizadas para a apropriação indevida de recursos recebidos do poder público, inclusive de subsídios concedidos pela União. Já em julho de 2024, 117 pessoas foram indiciadas por suspeitas de participação no esquema, mas Nunes apareceu na lista.

Agora, com a autorização dada pela 8ª Vara Federal Criminal de São Paulo, a PF vai apurar a relação do prefeito com a “máfia das creches”, na época em que ele era vereador de São Paulo, entre 2013 e 2020.

Prefeito Ricardo Nunes vai recorrer da decisão judicial

Diante da investigação, o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, vai recorrer da decisão. Segundo sua defesa, ele “impetrará habeas corpus perante as Cortes e instâncias Superiores visando o trancamento do citado inquérito policial, seja pela patente ausência de indícios, excesso e, em especial, pela absoluta falta de justa causa para seu prosseguimento”.

A defesa do político diz ainda que durante cinco anos “diversas pessoas foram investigadas e indiciadas, se descartando qualquer ato, direto ou indireto, que pudesse relacionar o prefeito aos fatos”.