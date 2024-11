Polícia Civil investiga o desaparecimento de casal em SC

A Polícia Civil de Santa Catarina procura pistas sobre o desaparecimento do casal Valter Agostinho de Faria Junior, 62 anos, e Araceli Cristina Zanella, de 46 anos. Segundo a família, que mora em Biguaçu, na Grande Florianópolis, eles estão desaparecidos há nove dias.

O casal de comerciantes teria desaparecido no dia 11 de novembro, quando foi visto, pela última vez, na cidade de Biguaçu, na Grande Florianópolis. De acordo com o G1, o carro deles foi visto na BR-163, que fica no Oeste do estado, na semana passada.

A Delegacia de Roubos e Antissequestros investiga o desaparecimento do casal

O desaparecimento de Valter e Araceli está sendo investigado pela Delegacia de Roubos e Antissequestros da Polícia Civil de Santa Catarina. Por lá, estão sendo levantadas informações sobre a movimentação do carro e também estão sendo procurados os celulares do casal. As câmeras de segurança seguem sendo revisadas pelos agentes.

O delegado Anselmo Cruz, responsável pela investigação, não comenta sobre o caso, mas pede que os moradores da região informem a polícia sobre qualquer pista, pelo SOS Desaparecidos da Polícia Militar pelos telefones (48) 3665-4715, (48) 99156-8264 ou (48) 98843-3152.