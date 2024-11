Após uma discussão, adolescente de 16 anos é esfaqueado pelo padrasto em Boa Vista; suspeito foi preso

Na tarde da última segunda-feira, dia 18 de novembro, um adolescente, de apenas 16 anos, foi esfaqueado pelo próprio padrasto após uma discussão, no bairro São Bento, na Zona Oeste de Boa Vista, município e capital do estado de Roraima, Região Norte do país. O suspeito foi preso.

ANÚNCIO

De acordo com informações do portal G1, a Polícia Militar foi acionada por volta das 12h de segunda para atender a uma ocorrência de esfaqueamento.

Ao chegar no local, a equipe policial encontrou o jovem com uma perfuração próxima a axila, um arranhão de faca no pescoço e também alguns hematomas pelo corpo.

Aos agentes, a mãe da vítima, que não teve a identidade divulgada, disse que o companheiro estava ingerindo bebida alcoólica “desde cedo” e que ele se alterou com o enteado.

Leia também:

Homem é denunciado pela própria companheira por tentativa de estupro contra a enteada de 10 anos no litoral de SP

Após uma discussão, o homem então se armou com uma faca e atacou o adolescente. A mulher ainda tentou impedir as agressões, porém não conseguiu.

ANÚNCIO

O jovem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital Geral de Roraima (HGR). Não há informações sobre seu estado de saúde.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito, de 30 anos, que não teve o nome revelado, foi localizado dentro da residência e estava embriagado, com os olhos avermelhados, um forte odor de álcool e a voz alterada.

O homem foi preso e conduzido para a delegacia para as devidas providências. O caso foi registrado como tentativa de homicídio.