O que diferencia a ‘Bola de Neve’, do apóstolo Rina, das outras igrejas pentecostais?

A Igreja Bola de Neve foi fundada na década de 90 pelo pastor Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, de 52 anos, conhecido como apóstolo Rina, que faleceu neste domingo em acidente de moto, em Campinas, São Paulo.

Com unidades em mais de 30 países, a igreja ganhou espaço entre os jovens por sua abordagem menos tradicional frente às demais igrejas pentecostais, como códigos de vestimentas mais liberais, uso de piercings e tatuagens e bandas de rock nos cultos, com direito a dançarinos e outros detalhes impensáveis em outras igrejas.

O apóstolo Rina nasceu em família evangélica e disse que começou a organizar reuniões após ter uma experiência pessoal com Deus. Nas primeiras reuniões, uma prancha de surge servia de púlpito para Rina pregar, no centro de São Paulo, e essa ligação com jovens e com o esporte virou uma marca registrada da igreja.

Com uma forte presença nas redes sociais, a igreja cresceu e atraiu celebridades que se converteram, como o surfista Gabriel Medina, a modelo Sasha Meneghel (filha de Xuxa), entre outras.

Apesar do suposto liberalismo de costumes praticado pela Bola de Neve, a doutrina dos cultos segue os princípios do Neopentecostalismo, como a crença no batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais. A igreja também tem como marca a visão crítica contra o uso de drogas e álcool entre os jovens, e por isso conduz programas de reabilitação entre seus seguidores.

MORTE DE RINA

O apóstolo Rina caiu da moto neste domingo, quando voltava de um curso no interior de São Paulo, na Rodovia Dom Pedro, na altura de Campinas. Ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital da Unicamp, supostamente com fratura na clavícula, mas não resistiu aos ferimentos e teve uma parada cardíaca assim que deu entrada no hospital.