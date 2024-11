Entenda o acidente que matou o apóstolo Rina, em Campinas

O apóstolo Rina, cujo nome era Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, tinha 52 anos e fundou a Igreja Bola de Neve em São Paulo, em 1999. Além de pastor, Rinaldo era surfista e no início usava uma prancha como púlpito de pregação, atraindo muitos jovens ligados ao esporte.

Rina faleceu neste domingo em um acidente de moto na altura do km 131 da Rodovia Dom Pedro, na altura da cidade de Campinas, em São Paulo. Ele fazia parte do motoclube da Igreja, chamado de ‘Pregadores do Asfalto’, e volta de um culto em São João da Boa Vista,

Segundo testemunhas, não houve o envolvimento de outros carros no acidente. Motociclista hábil e com bastante experiência, Rina se desequilibrou e caiu da moto na rodovia por volta das 16h deste domingo.

Ele foi socorrido pelo serviço de emergência da Concessionária Rota das Bandeiras com fratura na clavícula e foi levado para o Hospital das Clínicas da Unicamp. Segundo as testemunhas que estavam no local, ele aparentava ter múltiplas costelas fraturadas também.

Segundo a concessionária, ele chegou ao hospital em estado grave. Os médicos atestaram a morte do pastor pouco tempo após sua entrada, vítima de parada cardíaca.

“Com profunda dor, informamos o falecimento do Apóstolo Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, fundador da Igreja Bola de Neve, ocorrido neste dia 17 de novembro de 2024, em um fatídico acidente de moto no interior de São Paulo.”

“Neste momento de grande tristeza, nos colocamos em oração por sua família, amigos e toda a igreja que foi tão abençoada por seu ministério, deixando um legado que jamais será esquecido. Informações sobre o velório e o sepultamento serão divulgadas em breve”, diz a nota.