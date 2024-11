Mulher de 40 anos é abordada por criminosos, roubada e extorquida na Zona Oeste de São Paulo

Na noite da última quinta-feira, dia 14 de novembro, uma mulher, de 40 anos, foi abordada por criminosos, roubada e extorquida, na região do Jaguaré, na Zona Oeste de São Paulo. Ela foi feita refém e obrigada a fazer transações bancárias e entregar pertences pessoais aos bandidos. As informações são do Metrópoles.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), os agentes da Polícia Militar (PM) foram acionados para atender a uma ocorrência de roubo com vítima refém.

Em buscas pela Avenida Alexandre Mackenzie, os policiais então avistaram um carro com as características descritas e foram realizar a abordagem. Neste momento, houve uma tentativa de fuga.

Os policiais militares perseguiram o veículo, que parou em determinado momento e dois homens desembarcaram. Os criminosos tentando fugir a pé e um deles foi detido. O outro conseguiu fugir.

Dentro do automóvel, a PM encontrou a vítima, que não teve o nome divulgado. Ela contou ter sido abordada pelos criminosos, roubada e extorquida. Ela reconheceu o homem detido, de 40 anos, como um dos autores do crime.

Os policiais também encontraram e apreenderam um simulacro de arma de fogo utilizado na ação. O indiciado permaneceu à disposição da Justiça. O caso foi registrado como roubo e extorsão no 91° DP (Ceasa).