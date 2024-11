Jovem de 22 anos rouba loja e morre baleado pela PM após resistir à prisão em Jundiaí, SP

Na noite da última quarta-feira, dia 13 de novembro, um jovem, de 22 anos, morreu após ser baleado por um policial militar, em Jundiaí, município do estado de São Paulo. As informações são do portal G1.

De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem, identificado como Alex De Queiroz Felisbino Junior, era suspeito de participar de um roubo a uma loja de roupas, localizada no Jardim Pacaembu, junto com um grupo de criminosos.

Durante o atendimento da ocorrência, a equipe da Polícia Militar encontrou os funcionários do estabelecimento amarrados no chão do local.

Outras testemunhas que também estavam no local indicaram a direção para onde os suspeitos teriam fugido e os agentes localizaram Alex de Queiroz na região da Avenida Alexandre Fleming.

No entanto, o jovem estava armado e entrou em briga com um policial, que disparou quatro tiros contra ele, que morreu no local.

Os outros envolvidos, de 22 e 27 anos, que não tiveram o nome divulgado, também foram localizados e presos. Um adolescente, de 17, foi detido.

Um boletim de ocorrência foi registrado e a polícia continua as investigações para localizar os demais envolvidos no roubo.