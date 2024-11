Homem é preso suspeito de atirar na mão da própria companheira em Jundiaí, SP

Na noite do último domingo, dia 10 de novembro, um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso suspeito de atirar contra a própria companheira, no bairro Jardim do Lago, em Jundiaí, município do estado de São Paulo. As informações são do G1.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a vítima, que também não teve a identidade revelada, foi até a Delegacia de Cajamar (SP) para denunciar o caso.

Lá, os policiais viram um ferimento na mão da mulher causado por bala de arma de fogo. O suspeito se apresentou na unidade policial e disse que teve um desentendimento com a companheira e que destruiu móveis de casa. No entanto, ele negou ter atirado contra ela.

Ainda segundo o documento policial, o homem revelou que possui uma licença para Colecionador, Atirador e Caçador (CAC). Contudo, o registro estava vencido e era válido somente para Cajamar, não Jundiaí. As autoridades encontraram munições e uma arma de fogo dentro do imóvel do suspeito.

No local, a polícia identificou também que ele tentou alterar a cena do crime, tapando o buraco da parede, causado pelo tiro, com massa.

O homem foi preso e levado para o Plantão Policial do município de Jundiaí. O caso foi registrado como fraude processual, tentativa de homicídio e posse irregular de arma de fogo.