Mulher de 52 anos é presa em flagrante suspeita de matar o próprio companheiro a facadas em Itu, SP

Na manhã do último domingo, dia 10 de novembro, uma mulher, de 52 anos, foi presa em flagrante suspeita de matar o próprio companheiro com golpes de faca, no bairro Pirapitingui, em Itu, município do estado de São Paulo, situado na Região Metropolitana de Sorocaba. As informações são do G1.

Conforme a Polícia Militar, a mulher, identificada como Vera Lucia Gomes, acionou a polícia e disse que o companheiro, Fabricio de Almeida Coelho, de 45 anos, teria a agredido durante uma discussão.

E, por causa disso, a suspeita então esfaqueou o homem. No local, ele foi encontrado morto com ferimentos no pescoço e com uma faca próxima ao corpo.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher apresentava sinais de embriaguez. Ela disse que os dois estavam juntos há 21 anos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, porém não havia equipe médica disponível para ir até o local.

A suspeita foi levada para o hospital alegando estar com mal estar e, em seguida, foi encaminhada ao Plantão Policial de Itu, onde foi presa em flagrante. A faca usada no crime também foi apreendida pela polícia. O local passou por perícia.

Na noite do dia 02 de novembro, um homem, de 25 anos, foi preso suspeito de torturar os filhos e agredir a companheira, no bairro Chácaras da Primavera, em Itu (SP). As informações também são do portal G1.

Conforme o Boletim de Ocorrência, a mãe das crianças, de 32 anos, contou à polícia que tinha saído de casa para ajudar sua mãe que está doente. No entanto, quando retornou, encontrou os filhos, um menino e uma menina, com ferimentos nas pernas, braços e rosto.

Ela relatou aos policiais que o companheiro disse que as crianças haviam caído. O casal então começou uma discussão, e o suspeito tentou esganá-la, e os dois entraram em luta corporal. A mulher contou que conseguiu fugir da residência com as crianças e foi socorrida por vizinhos.

De acordo com a vítima, ela perguntou aos filhos sobre os machucados. O garoto disse que havia apanhado do pai com um cabo de vassoura e que a menina, ao tentar intervir, foi arremessada contra a parede pelo homem.

