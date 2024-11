Criminosos anunciam assalto a casal de PM de folga e um deles é baleado pela polícia

Dois assaltantes anunciaram um assalto no último domingo (10) e um policial de folga reagiu, atirando contra a dupla em Santo André, na Grande São Paulo. As informações são do Brasil Urgente, da TV Band.

De dentro do próprio carro, o policial começou a disparar contra os assaltantes. Assim que a dupla tentou correr, o agente de segurança deixou o veículo e seguiu atirando. Mais de 10 disparos foram realizados, tendo quatro deles atingido o responsável por anunciar o assalto. Um dos tiros atingiu as costas do criminoso de 19 anos, que foi atendido no hospital de Heliópolis, onde segue internado, além de ter sido preso em flagrante na unidade de saúde.

Além do policial, no carro estavam a mulher dele, que também é PM, e mais duas pessoas. Segundo a reportagem, a moto dos assaltantes foi apreendida com sinais de adulteração. No entanto, o condutor conseguiu fugir e segue foragido, apesar de já ter sido identificado.

