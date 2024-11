Dona de restaurante é assaltada e sequestrada dentro do próprio estabelecimento na Grande São Paulo

Na tarde da última segunda-feira, dia 11 de novembro, uma mulher foi assaltada e sequestrada dentro do próprio restaurante, em Cotia, município de São Paulo, microrregião de Itapecerica da Serra, na Zona Sudoeste da Região Metropolitana.

De acordo com informações da Band, os criminosos entraram armados no estabelecimento da vítima e efetuaram o roubo. Na sequência, a obrigaram a entrar no próprio carro e a levaram para uma área de mata.

No entanto, os bandidos não conseguiram levar a vítima para o cativeiro pois a Guarda Civil Municipal (GCM) identificou o que estava acontecendo e foi atrás dos criminosos.

A vítima, que não teve a identidade divulgada, foi liberada momentos depois e o carro foi recuperado. Os criminosos conseguiram escapar. A polícia trabalha na investigação para identificá-los.

Em entrevista à Band, a mulher falou sobre o momento. “Ele tentou pedir Pix, mas eu estava sem meu celular para fazer a transação porque tinha ficado na minha bolsa”, disse.

“O pessoal da própria comunidade cercou o rapaz e falaram para eu ir embora com o meu carro, foi quando eu consegui sair”, completou a vítima.

A ocorrência foi atendida pela Guarda Civil Metropolitana (GCM) e pela Polícia Militar. O caso foi encaminhado ao 1° Distrito Policial (DP) de Cotia.