Homem armado com faca causa tumulto na Linha 5-Lilás da ViaMobilidade, na Zona Sul de São Paulo

Um homem que estava armado com uma faca causou um tumulto na Linha 5-Lilás da ViaMobilidade, na Zona Sul de São Paulo, na noite de quinta-feira (14). Passageiros denunciaram que o suspeito os ameaçou dentro do trem e, quando a locomotiva parou na Estação Eucaliptos, ele foi retirado e detido por agentes de segurança e policiais militares. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o portal “Diário dos Trilhos”, o homem tentou fugir ao ser abordado, mas acabou sendo rendido. Houve confusão e os agentes de segurança da estação impediram que passageiros o agredissem.

Ele foi levado pela PM ao 27º Distrito Policial, onde um boletim de ocorrência foi registrado e é apurada a motivação do porte da faca. Não há informações se ele permaneceu detido após prestar depoimento.

A ViaMobilidade informou que seus colaboradores prestaram o auxílio imediato aos passageiros e atuaram no momento em que houve a presença do homem armado. “Foi identificada uma pessoa com arma branca dentro do vagão, foi acionada a polícia que retirou ele do vagão, ninguém ficou ferido e a operação seguiu normal”, destacou a concessionária.

