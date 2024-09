VÍDEO: Passageiros trocam socos e empurrões em trem da Linha 10-Turquesa da CPTM, em SP

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que dois passageiros trocaram socos e empurrões dentro de um trem da Linha 10-Turquesa da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), em São Paulo (assista abaixo). Um agente de segurança da companhia e outras pessoas que testemunharam a briga apaziguaram os ânimos. Não há detalhes sobre o que motivou a confusão.

A briga ocorreu na última sexta-feira (13). As imagens mostram os dois homens trocando agressões físicas, enquanto outros passageiros tentavam separá-los. Logo, um agente de segurança da CPTM apareceu e entrou no meio dos dois, fazendo com que se afastassem.

Mesmo com a intervenção, um dos brigões continuou querendo ir para cima do outro homem, mas foi impedido pelo segurança, que chamou reforço. Enquanto a confusão ocorria, o sistema de som do trem dizia a mensagem: “Gentileza gera gentileza”.

A reportagem entrou em contato com a CPTM para ter mais detalhes sobre a confusão e se a polícia chegou a ser acionada. Assim que houver reposta, o texto será atualizado.

Briga no Metrô

Na noite da última terça-feira (10), uma briga entre passageiros terminou com vidros estilhaçados e três pessoas feridas na Estação Pinheiros da Linha 4-Amarela do Metrô. Três homens começaram a discutir e logo partiram para agressões físicas, quebrando as proteções das escadas rolantes. Os envolvidos foram levados até uma delegacia para os devidos esclarecimentos.

Testemunhas contaram que os três homens discutiam, quando começaram a trocar socos, por volta das 18h. Um deles foi empurrado contra a lateral de uma escada rolante, quebrando o vidro de proteção. Os estilhaços caíram no piso inferior, que levam para a plataforma de embarque, causando ferimentos em três pessoas que não tinham envolvimento com o caso.

De acordo com a ViaQuatro, as vítimas sofreram lesões leves e receberam atendimento médico ainda no local. Já os passageiros envolvidos na briga foram levados ao 14º Distrito Policial para o registro do boletim de ocorrência.

Parte das escadas rolantes foram temporariamente interditadas para a remoção dos estilhaços e vidros quebrados, mas a operação da Linha 4-Amarela seguiu normalmente. A concessionária destacou que já realizava os reparos na proteção da escada rolante.