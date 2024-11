STF é evacuado após explosões; bomba causou morte de uma pessoa

Duas explosões em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF) aconteceram na noite desta quarta-feira (13), em Brasília, segundo informações do portal g1. Uma pessoa morreu no local, mas ainda não se sabe a identidade da vítima.

Uma testemunha informou que um homem acionou a bomba contra si mesmo. De acordo com o relato, houve uma tentativa de jogar os dispositivos contra a estátua em frente ao prédio do STF. A Polícia Civil do Distrito Federal informou que já iniciou as investigações sobre o caso, com a perícia sendo acionada para coletar informações no local.

As áreas ao redor do STF foram isoladas e a Esplanada dos Ministérios foi fechada, incluindo as vias de acesso à Praça dos Três Poderes, onde ficam o STF, o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional.

Vídeos compartilhados nas redes sociais por moradores de Brasília mostram a intensidade das explosões e a movimentação policial na região, com pessoas surpresas e preocupadas.

Em resposta ao ocorrido, a segurança foi reforçada no Palácio do Planalto, que fica do outro lado da Praça dos Três Poderes, embora o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não estivesse no Planalto no momento das explosões. O presidente havia deixado o local por volta das 17h30, dirigindo-se ao Palácio da Alvorada, sua residência oficial.

As investigações continuam para tentar entender a motivação por trás das explosões e as circunstâncias do ataque. Até o momento, não houve informações sobre possíveis responsáveis pelo incidente.