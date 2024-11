Corpo de idosa de 61 anos é encontrado carbonizado após casa pegar fogo em Taquarituba, SP

Na madrugada desta quinta-feira, dia 07 de novembro, uma idosa, de 61 anos, foi encontrada morta após sua casa, localizada na Rua André Garcia Domingues, em Taquarituba, município do estado de São Paulo, pegar fogo. As informações são do G1.

ANÚNCIO

Segundo a Defesa Civil, os vizinhos da mulher começaram a combater às chamas e acionaram o socorro. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar também estiveram no local.

O corpo da vítima, que não teve o nome divulgado, foi encontrado carbonizado dentro do quarto. O companheiro da mulher, que também estava no local, teve um ferimento na mão e foi encaminhado para a Santa Casa de Taquarituba.

A perícia também foi acionada e o corpo da idosa foi levado ao Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado como incêndio e morte suspeita e será investigado pela Polícia Civil.

Leia também:

Homem de 37 anos mata a própria mãe a facadas em apartamento e é preso no interior de São Paulo

Após policiais disputarem ‘racha’ e causarem acidente em São Paulo, 4 podem ser expulsos de seus ofícios

ANÚNCIO

Homem de 47 anos é morto com tiros nas costas a caminho do trabalho em São Paulo

Na última terça-feira (05), um homem, de 47 anos, foi morto com dois tiros nas costas a caminho do trabalho durante uma tentativa de assalto em São Paulo. As informações são da Band.

De acordo com o portal, a vítima, identificada como Anderson de Souza Macedo, trabalhava como chefe da segurança em um shopping localizado na Zona Sul de São Paulo e realizava todos os dias o mesmo caminho.

Os criminosos deram dois tiros pelas costas para roubar a moto do homem. Mesmo baleado, ele ainda tentou fugir, bateu em uma grade e caiu. Uma testemunha viu os assaltantes em cima dele, mas saíram sem levar o veículo.

O celular da vítima não foi levado, mas a polícia deu falta de sua carteira. A investigação está buscando por imagens de câmeras de segurança para conseguir identificar os dois criminosos. O crime foi registrado como latrocínio.