Após policiais disputarem ‘racha’ e causarem acidente em São Paulo, 4 podem ser expulsos de seus ofícios

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que quatro policiais estão sendo processados na Justiça Militar após se envolverem em uma disputa de “racha” na cidade.

O incidente foi noticiado pelo programa Brasil Urgente, da TV Band, na noite desta terça-feira (5), com registros de julho divulgados recentemente.

Em comunicado, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo revelou que, além do processo na Justiça Militar, os agentes também podem enfrentar um processo indenizatório na esfera civil, devido aos danos causados a terceiros e ao patrimônio público.

“A Polícia Militar esclarece que a conduta dos policiais foi apurada por meio de Inquérito Policial Militar, já concluído e remetido à Justiça Militar. Como resultado, quatro agentes foram acusados com base no artigo 175 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e respondem a processos administrativos que podem levar às suas respectivas exonerações. Na esfera civil, eles respondem a um processo indenizatório devido aos prejuízos causados a terceiros e ao patrimônio público”, comunicou a SSP.

Ato impróprio

O ato impróprio entre os agentes de segurança aconteceu no bairro do Ipiranga, Zona Sul de São Paulo.

Nas imagens divulgadas, uma viatura da PM surge do lado do de outra com um dos policiais dizendo: “Vamos apostar um racha?”. Em seguida, o motorista acelera o veículo.

Os policiais mencionam que o outro carro da polícia também estava acelerando ao lado. Durante a ação, as viaturas chegaram a ligar as sirenes. Após alguns segundos, o motorista perdeu o controle do veículo e colidiu com a viatura. Os agentes de segurança envolvidos no ato impróprio estão fazendo serviços administrativos atualmente.

