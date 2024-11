Criança cadeirante de 6 anos morta em incêndio na Grande SP também tinha deficiência visual

Um incêndio atingiu uma comunidade em Itapevi, na Região Metropolitana de São Paulo, deixando uma criança de seis anos morta, na manhã desta quarta-feira (13). Segundo o Corpo de Bombeiros, sete viaturas foram enviadas ao local para combater as chamas, mas a vítima, que seria cadeirante, foi encontrada já sem vida.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), além de cadeirante, a vítima também era tinha deficiência visual.

O incêndio aconteceu nas proximidades do Viaduto Ameríndia, no Jardim Vitápolis, e os bombeiros foram acionados por volta das 7h para controlar o fogo. Além das equipes do Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal de Itapevi também prestaram apoio.

Segundo a administração municipal, assistentes sociais foram enviados para prestar apoio às famílias afetadas pelo incêndio. O caso é investigado. Entenda o ocorrido: