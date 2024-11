VÍDEOS: Criança morre em incêndio que atingiu comunidade na Região Metropolitana de São Paulo

Um incêndio que atingiu uma comunidade em Itapevi, na Região Metropolitana de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (13), terminou com a morte de uma criança de seis anos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, sete viaturas foram enviadas ao local para o combate às chamas, mas a vítima, que seria cadeirante, já foi encontrada sem vida.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram quando o fogo ainda estava ativo, sendo que três barracos foram destruídos (assista abaixo):

A comunidade atingida pelo incêndio fica nas proximidades do Viaduto Ameríndia, no Jardim Vitápolis. Os bombeiros foram acionados por volta das 7h, quando seguiram ao local para combater o fogo. Também prestaram apoio equipes da Defesa Civil, Polícia Militar e Guarda Civil Municipal de Itapevi.

Segundo a Prefeitura de Itapevi, os barracos destruídos pelo fogo estavam instalados em um terreno da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), que atualmente está sob responsabilidade da concessionária ViaMobilidade.

“A área é objeto de reintegração de posse desde 2014 na Justiça e a Prefeitura tem cobrado tanto a ViaMobilidade como o Governo de Estado para uma solução para as famílias que ali residem”, destacou.

A administração municipal informou, ainda, que enviou assistentes sociais para o local para que as famílias atingidas pelo incêndio recebam atendimento. Não há informações sobre outras vítimas e sobre as causas do fogo. O caso será apurado pela Polícia Civil.

A reportagem tenta contato com a ViaMobilidade para esclarecimentos sobre o terreno em questão. O texto será atualizado assim que houver resposta.