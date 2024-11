Homem em surto coloca fogo em casa com 3 crianças e um pitbull dentro

Um homem em surto teria incendiado uma casa em Ceilândia, no Distrito Federal, na última quarta-feira, dia 6 de novembro. De acordo com reportagem do portal Metrópoles, testemunhas revelaram que três crianças e um pitbull de 1 ano estavam no imóvel no momento em que o homem, de 29 anos, iniciou as chamas.

O pai das vítimas, que pediu para não ter sua identidade revelada, foi o responsável por resgatar as crianças e o cachorro, que estava embaixo de uma cama incendiada pelo suspeito. Após retirar os filhos e o cachorro do local ele também teria brigado com o homem, que “estava em surto e com o corpo coberto por batom”.

A casa incendiada fica localizada no Conjunto 15 da QNO 20, sendo que o terreno conta com dois imóveis. Em um deles mora o pai das crianças com os filhos e o cachorro. Na segunda casa mora uma prima do pai das crianças, que seria companheira do suspeito. O episódio desta quarta-feira foi o primeiro desentendimento entre os parentes, que costumavam ter uma boa convivência.

O cachorro foi encontrado após as chamas serem controladas

As chamas no imóvel foram controladas pela ação do pai das crianças e vizinhos da família. Somente após o fogo ser extinto ele conseguiu entrar no imóvel e localizou o cão da família. Em declaração ao Metrópoles o homem conta:

“Ele ficou lá. Só o vimos quando apagamos o incêndio, porque o fogo não se alastrou pela cama inteira. Quando puxamos o móvel, o cachorro saiu de baixo da cama”.

Uma testemunha afirmou que o suspeito colocou o animal embaixo do móvel antes de atear fogo nas roupas. “Ele botou o cachorro embaixo da cama. O pitbull é bem novinho, só tem 1 ano. Depois, ele jogou as roupas em cima. Não seis e usou álcool, só sei que quando cheguei o fogo consumia tudo”.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal, responsável por atender a ocorrência, a intenção do suspeito era ferir a tia das crianças. O homem foi preso e confessou ter ateado fogo na casa. Ele foi autuado por dano qualificado.