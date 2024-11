Polícia pede prisão de homem que matou mulher com 18 facadas, no interior de São Paulo

Eliane Alves de Souza, de 37 anos, foi morta com 18 facadas em Campinas, no interior de SP; ex-namorado é suspeito

A Polícia Civil investiga a morte de Eliane Alves de Souza, de 37 anos, que foi achada sem vida no bosque do Parque Valença, em Campinas, no interior de São Paulo. Conforme a investigação, ela levou 18 facadas e não resistiu. O suspeito pelo feminicídio fugiu, mas foi identificado e teve a prisão temporária solicitada à Justiça.

O corpo de Eliane foi encontrado na noite do último sábado (9). Ela tinha três filhas e tinha combinado de encontrar uma delas naquela data, mas não compareceu e não atendia às ligações. A mulher foi vista pela última vez no Terminal do Campo Grande.

O sumiço foi denunciado às autoridades, sendo que a Polícia Militar passou a fazer buscas na região e localizou a vítima já sem vida. O autor do crime não estava no local.

Familiares relataram que a mulher estava sendo ameaçada por um ex-namorado, que não aceitava o término do relacionamento. Os policiais buscaram a identidade do homem, que sumiu e ainda não foi localizado. Ele é apontado como principal suspeito.

O caso é investigado como feminicídio na Delegacia de Campinas. O corpo de Eliane foi sepultado na cidade na última segunda-feira (11).