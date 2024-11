Mulher desaparecida é encontrada morta após negar pedido de namoro de traficante no RJ

Thaís Guimarẽs da Silva, de 21 anos, foi morta após negar pedido de namoro de um traficante em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, no RJ. As informações são do Brasil Urgente do Cidade Alerta.

Enquanto desaparecida, diversos cartazes foram publicados nas redes sociais, a fim de localizá-la. Segundo a reportagem, os policiais militares encontraram o corpo da vítima após ela ter desaparecido por alguns dias.

Uma tia da jovem compartilhou fotos nas redes sociais, lamentando a perda, seguida de outros parentes e amigos que prestaram solidadriedade.

Ao ser encontrado, o corpo da mulher já estava em processo de decomposição e, apesar da confirmação familiar, apenas o IML certificará a identidade. O enterro da vítima aconteceu nesta quinta-feira (14), no cemitério Nova Iguaçu.

