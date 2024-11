Homem morre e idosa fica ferida após acidente de trânsito entre caminhão e caminhonete na rodovia Presidente Dutra

Nesta quinta-feira, dia 14 de novembro, um homem morreu e uma idosa ficou ferida após um acidente entre um caminhão e uma caminhonete, na rodovia Presidente Dutra, no trecho de Canas, município do estado de São Paulo, na microrregião de Guaratinguetá. As informações são do portal G1.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o acidente de trânsito aconteceu durante a madrugada, por volta das 2h30, no quilômetro 45 da rodovia, sentido Rio de Janeiro. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender a ocorrência.

No local, os agentes constataram que o acidente foi uma colisão entre um caminhão e uma caminhonete. O motorista do caminhão, de 34 anos, que não teve o nome divulgado, disse à polícia que a caminhonete saiu de um posto de combustível sem sinalizar, quando foi atingida.

O homem, de 55 anos, morreu no local do acidente. Já a idosa, de 73, ficou ferida e foi encaminhada para uma unidade de saúde da região.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor na delegacia da Polícia Civil de Lorena.

