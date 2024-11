Casal que causou acidente ao tentar fugir de motel tinha mais de R$400 em bebidas dentro do carro

Informações contidas no boletim de ocorrência revelaram detalhes sobre o caso do casal responsável por causar um grave acidente de trânsito ao tentar fugir do motel sem pagar a conta. Entre diversos itens levados pela dupla, foram encontrados mais de R$400 em bebidas alcóolicas dentro do veículo, que se acidentou a poucos metros da saída do motel.

O acidente em questão foi registrado na manhã da última quinta-feira, dia 7 de novembro, em Criciúma, Santa Catarina. Na ocasião, a dupla tentava fugir do local sem pagar a conta, causando um acidente ao se chocar contra outro veículo na pista.

De acordo com o portal Metrópoles, que teve acesso ao boletim de ocorrência referente ao caso, o casal chegou ao motel por volta das 0h03, planejando pernoitar no local. Os dois consumiram diversas bebidas alcóolicas e alimentos, gerando uma conta de R$1240.

Na saída, por volta das 8h da manhã, os dois tentaram deixar o estabelecimento sem pagar alegando que precisariam buscar uma terceira pessoa para quitar a dívida com o motel. Um funcionário informou que as normas do local não permitiam a saída sem o pagamento pelos serviços, o que fez com que a mulher reagisse de forma agressiva, ameaçando o funcionário. Na sequência, ela acelerou o veículo e saiu do local danificando o portão do motel.

Funcionários ouviram a batida

O casal, que estava em um Celta, saiu em alta velocidade pela rodovia Jorge Lacerda. A poucos metros do motel eles bateram contra um veículo de passeio conduzido com um único ocupante, que não sofreu ferimentos.

No carro, as equipes de resgate localizaram uma garrafa de vinho tinto, uma garrafa de vinho branco, duas cervejas, três latas de energético e uma garrafa de refrigerante, totalizando um valor de R$432. O barulho da batida foi ouvido pelos funcionários do motel, que acionaram as autoridades para lidar com o caso.

A motorista, uma mulher de 26 anos, foi resgatada em estado grave e precisou ser entubada, enquanto o passageiro, de 30 anos, teve uma fratura exposta no tornozelo e quebrou o braço. Até o momento não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde atualizado do casal. O caso foi registrado como acidente de trânsito com feridos e roubo.