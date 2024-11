Fuga de motel termina em grave acidente de carro

Um casal se envolveu em um grave acidente de carro após tentar fugir de um Motel sem pagar a conta. O caso inusitado foi registrado na Rodovia Jorge Lacerda, em Criciúma (SC). Conforme a reportagem do portal NSC Total, a Polícia Militar foi acionada por volta das 7 horas da última sexta-feira, dia 8 de novembro, para atender à ocorrência envolvendo o veículo do casal e outro carro de passeio.

ANÚNCIO

Leia também: Homem é preso após matar os pais a facadas no interior de São Paulo; ele já tinha ateado fogo a casa

Informações disponibilizadas pelos policiais que atenderam ao caso, o casal se envolveu na batida de carro após fugir de um motel sem pagar a conta, que fechou no valor de R$1240. Eles estavam em um carro do modelo Celta, que colidiu de lado com um Onix poucos metros após a saída do motel.

Estado grave

Segundo a reportagem a motorista do Celta, uma mulher de 26 anos que não teve sua identidade revelada, sofreu ferimentos graves e precisou ser entubada pelos socorristas. O passageiro, um homem de 30 anos, foi atendido no local e encaminhado ao hospital após sofrer uma fratura exposta no tornozelo e uma fratura no braço. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde atualizado das vítimas.

O relato sobre o ocorrido foi feito pelo motorista do Onix, um homem de 30 anos que teve ferimentos leves. Ele afirmou estar trafegando pela rodovia quando o outro veículo entrou em sua frente na altura da saída do motel, causando a batida entre os dois carros.

Segundo a polícia, além de se envolver na batida após a fuga do motel a condutora do Celta ameaçou verbalmente um funcionário do estabelecimento e danificou os portões ao tentar fugir do local. No interior do carro foram apreendidos itens do motel e o celular da mulher, que foi encaminhado para perícia.