Boné com slogan político é encontrado em trailer utilizado pelo autor do atentado ao STF

Boné é encontrado no trailer do autor do atentado ao STF.

Durante inspeção no trailer alugado por Francisco Wanderley Luiz, apontado como autor do atentado a bomba no STF ocorrido na noite do dia 13, a Polícia Federal localizou um boné com os dizeres “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”, slogan político amplamente utilizado por Jair Bolsonaro durante as eleições presidenciais de 2018.

De acordo com reportagem do O Globo, agentes periciaram o trailer em questão e levaram outros objetos pessoais do homem, mas não localizaram explosivos no local. O veículo foi rebocado pela Polícia Federal, que abriu um inquérito paralelo ao da Polícia Civil do Distrito Federal para investigar o ocorrido.

Além de detonar explosivos em frente ao STF, o Francisco também detonou explosivos caseiros e fogos de artifício no porta-malas de seu carro, que estava estacionado nas proximidades do trailer e da Câmara dos Deputados.

Acionamento remoto

Informações preliminares divulgadas pelos investigadores revelaram que a bomba existente no veículo era um artefato de acionamento remoto. Os artefatos do carro foram os primeiros a serem detonados. Na sequência o homem foi até a Praça dos Três Poderes, onde lançou diversos artefatos sendo o último contra a própria cabeça.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o momento em que Francisco se aproxima da Praça dos Três Poderes e se posiciona em frente à estátua da Justiça que fica na frente da sede do STF. Ele então lança dois artefatos em direção à estátua e ao prédio, chamando atenção de seguranças. Na sequência ele acende um terceiro artefato e o lança na direção de sua própria cabeça, falecendo no local.