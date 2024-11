Autor de atentado a bomba ao STF cumpriu pena por violência doméstica e respondia a diversos processos

Francisco Wanderley Luiz, apontado como autor do atentado a bomba no Supremo Tribunal Federal.

Francisco Wanderley Luiz, apontado como autor do atentado a bomba no Supremo Tribunal Federal, respondeu a uma série de processos na Justiça. Entre os processos respondidos por ele, existe uma condenação por violência doméstica, conforme informações disponíveis no site do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Ele teria terminado de cumprir a pena em questão no mês de agosto de 2014, mas seguia respondendo a outras ações penais.

Conforme informações da Veja, Francisco Wanderley respondeu a um caso de violência doméstica registrado no ano de 2012, que está em segredo de Justiça. Sua condenação foi de dois meses e 29 dias, cumpridos em regime aberto.

Aglomerações e crime contra o patrimônio cultural

Além de ser condenado em um processo de violência doméstica, o homem, também conhecido como “Tiu França”, foi acusado pelo Ministério Público de Santa Catarina por ter feito uma aglomeração em um espaço de festas na cidade de Rio do Sul, durante a pandemia de covid-19. Ele foi acusado pelo crime de infração de medida sanitária preventiva, mas fez uma transação penal com a Justiça e estava pagando a última das seis parcelas estabelecidas pelo acordo.

Por fim, ele também foi acusado de um crime contra o patrimônio cultural. A acusação aconteceu após ele colocar um banner de uma clínica odontológica na lateral de um prédio tombado como patrimônio cultural da cidade. O caso ainda estava nas primeiras etapas processuais.

Entenda o caso do atentado ao STF

O atentado a bomba contra o STF aconteceu na noite da última quarta-feira, dia 13 de novembro. Imagens de câmeras de segurança mostraram o momento exato em que o homem, identificado como Francisco Wanderley Luiz, jogou explosivos contra a estátua da Justiça, na Praça dos Três Poderes. Na sequência ele detonou uma bomba que levou a sua morte.

Segundo informações iniciais divulgadas pela Polícia Civil, o homem teria alugado uma casa em Ceilândia, onde foram localizados documentos e outros explosivos.