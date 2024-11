Autor do atentado em Brasília esteve na Câmara dos Deputados horas antes de detonar explosivos

Informações recentes revelaram que Francisco Wanderley Luiz, autor do atentado a bomba no STF ocorrido na noite do dia 13, esteve dentro do prédio da Câmara dos Deputados horas antes de detonar uma série de explosivos na Praça dos Três Poderes. Ele teria entrado no prédio afirmando que iria ao gabinete do deputado Jorge Goetten, que foi informado do ocorrido por investigadores do caso.

De acordo com o G1, para poder entrar no local Francisco afirmou que iria ao gabinete do deputado, localizado no Anexo III. Ele precisou passar por detectores de metais antes de acessar o local, mas conseguiu entrar normalmente. Ao invés de ir até o gabinete como alegou na entrada, o homem acabou apenas utilizando o banheiro do Anexo IV.

Em declaração ao Blog de Andréia Sadi, o parlamentar confirmou a informação. “Eu soube que ele acessou a Câmara ontem e se identificou dizendo que ia para o nosso gabinete. Mas ele não esteve no nosso gabinete ontem. Teve acesso ao Anexo IV e foi ao banheiro. Somente. O nosso gabinete é no Anexo III”.

Empresário de sucesso

Em sua fala, o parlamentar confirmou que conhecia Wanderley e que a última vez que esteve com ele foi no ano de 2023, durante uma visita ao Congresso. Segundo Goetten, a imagem que ele tinha do homem era a de um empresário de sucesso. “Ele teve várias casas de evento, sempre antenado às tendências do mercado. Foi esse o Wanderley que conheci”. Em agosto de 2024 Wanderley foi novamente à Câmara, mas foi recebido apenas pelos assessores do deputado.

O deputado ainda revelou que conhecia Francisco há 30 anos, mas não tinha um convívio próximo com ele. Ainda assim, o parlamentar revelou que não chegou a “identificar comportamentos que pudessem indicar a intenção do homem agir como agiu nesta quarta-feira”.

“Estou aguardando as investigações para tentar entender o que faz um homem como ele cometer um ato como esse, que lamento muito. Lamento por perder um ser humano, um conterrâneo nosso, mas lamento também porque poderia ter atingido outras pessoas”, finalizou Goetten.