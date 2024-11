"Morreu no colo do filho", desabafa irmã de advogado morto supostamente a mando da esposa

A irmã do advogado José Lael Rodrigues, morto em um atentado a tiros que teria sido planejado por sua esposa, declarou em entrevista coletiva que o advogado jamais imaginaria ser alvo de uma emboscada. Até o momento, a polícia acredita que a morte do advogado tenha sido encomendada por sua esposa, a médica Daniele Barreto.

De acordo com reportagem do Metrópoles, a médica Rosane Rodrigues pediu por justiça para o irmão. “Ele era uma pessoa maravilhosa e sequer passava pela cabeça de que isso poderia acontecer, e de dentro da própria casa, de morrer em uma emboscada no colo do filho”.

Deixou de ir ao enterro para ir ao salão de beleza

Em sua declaração, concedida logo após a entrevista coletiva que revelou detalhes atualizados da investigação, Rosane disse que a família está dilacerada com a situação e confirmou que Daniele não compareceu ao sepultamento do marido. Ela teria ido ao salão de beleza e viajou dias depois do ocorrido.

“Chegou aos nossos ouvidos que ela foi ao salão de beleza. Logo depois, ela contratou uma empresa de limpeza para tirar o cheiro dele de dentro de casa e, quando fui até o apartamento buscar roupas para o meu sobrinho, me deparei com a empregada com malas com os pertences do me irmão que seriam doados. Ela ainda alugou uma casa na praia e viajou, ou seja, não foi o comportamento de uma viúva”, declarou a irmã da vítima.

Lael foi morto ao sair para compara açaí com o filho. No caminho de volta, o advogado foi alvejado por diversos tiros e morreu antes de receber atendimento médico. Segundo investigações iniciais, o crime teria sido encomendado pela esposa do advogado e por uma amiga.