Médica suspeita de ajudar na morte do marido enviou a localização do homem para os atiradores

Na manhã desta quarta-feira, dia 13 de novembro, a Polícia Civil divulgou os detalhes que levaram à prisão da médica Daniele Barreto sob suspeita de envolvimento na morte de seu marido, o advogado José Lael de Souza Rodrigues Júnior. A cirurgiã plástica teria colaborado com os atiradores que executaram o homem no dia 18 de outubro.

De acordo com reportagem publicada pelo G1, o advogado e seu filho saíram na noite do crime a pedido da médica. Eles foram buscar açaí em uma lanchonete quando o veículo em que estavam foi alvejado por tiros. Ao que tudo indica, após a saída do homem a médica teria informado a localização do advogado aos atiradores.

Além de José Lael, seu filho, um adolescente que não teve idade e nome revelados, foi ferido no ataque. Ao todo quatro pessoas foram presas além de Daniele, sendo elas sua secretária e uma amiga, e dois homens suspeitos de planejar e executar o crime. Outro suspeito sege foragido.

Crime encomendado

Conforme as informações divulgadas pela polícia, o casal já tinha dado indícios de que seguiriam para uma separação, mas ela não ocorreu devido a questões financeiras relacionadas ao patrimônio. Além disso, o advogado desconfiava de que a esposa tinha um caso com uma amiga.

No dia 17 de outubro, um dia antes do crime, ele teria armado uma emboscada no prédio em que ficava a clínica da esposa, o que terminou em uma desavença entre os dois. Nas redes sociais ele costumava postar fotos e declarações para a esposa.

Imagens de câmeras de segurança mostraram a médica e uma amiga no bairro Santa Maria, em Aracaju, onde teriam encomendado o crime contra o advogado. Um morador do local e outro homem, que segue foragido, seriam os executores do crime.

A médica segue presa e deve passar por audiência de custódia nesta quarta-feira, dia 13 de novembro.