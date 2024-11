Cirurgiã plástica é presa sob suspeita de ajudar na morte do marido

A médica Daniele Barreto foi presa sob suspeita de envolvimento na morte do marido.

A médica Daniele Barreto foi presa nesta terça-feira, 12 de novembro, sob suspeita de participação na morte de seu marido, o advogado José Lael de Souza Rodrigues Júnior, de 42 anos. A prisão foi realizada em Aracaju, Sergipe, em cumprimento ao mandado de prisão contra investigados pelo assassinato. De acordo com o F5 News a cirurgiã plástica era casada com o advogado há mais de 10 anos.

Conforme as informações iniciais, além de Daniele outras três pessoas estariam envolvidas no crime, ocorrido em 18 de outubro. Formada em medicina e especializada em cirurgia plástica, Daniele é dona de uma clínica em Aracajú, possuindo registro nos Conselhos Regionais de Medicina de Sergipe, Bahia e Rio de Janeiro. Nas redes sociais ela costumava compartilhar conteúdos sobre procedimentos estéticos e registros de seu dia a dia em família.

Entenda o caso

No dia 18 de outubro o advogado José Lael foi atingido por diversos tiros enquanto estava dentro de seu carro, em frente ao condomínio em que morava na zona sul de Aracaju. Ele chegou a ser socorrido e levado para atendimento no hospital, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Após o crime, a polícia realizou uma série de investigações que identificaram Daniele Barreto como uma das envolvidas no crime. Além dela, outras três pessoas são suspeitas de participar do caso. Todos os suspeitos foram detidos pela polícia em ações realizadas em Aracaju e Laranjeiras (SE).

De acordo com a reportagem, a motivação do crime e demais esclarecimentos serão apresentados por meio de entrevista coletiva ao longo do dia.