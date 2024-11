Após denúncias, suspeito por tiro que matou jovem em briga de trânsito é preso no interior de São Paulo

A Polícia Civil recebeu denúncias e prendeu David Alessandro da Silva, suspeito por disparar o tiro que matou o jovem Everton Gabriel da Silva, de 20 anos, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, durante uma briga de trânsito. A vítima seguia como passageira de um motorista autônomo, que foi perseguido e ficou na mira dos disparos. O condutor não se feriu, mas o rapaz, que estava no banco traseiro, foi atingido nas costas e não resistiu.

A briga de trânsito ocorreu na madrugada de segunda-feira (11). Um vídeo mostra como ficou o veículo alvejado pelos tiros, com vidros quebrados e cheio de cápsulas deflagradas de munição nove milímetros (assista abaixo).

Segundo o boletim de ocorrência, o motorista autônomo Orlando Mateus de Lima Junior contou que pegou o passageiro na Rua Brasil e, no meio do trajeto, fechou um VW Polo prata e acabou discutindo com o condutor.

Ele relatou que seguiu a viagem após a briga, mas foi perseguido pelo outro motorista e, quando estava na na Rua Porto Seguro, no bairro Ipiranga, ouviu barulho de tiros e o passageiro começou a gritar dizendo que tinha sido baleado. Orlando levou Everton, ferido nas costas, até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Oeste. No entanto, o rapaz teve a morte confirmada logo depois.

O caso foi registrado como homicídio e é investigado pela Delegacia de Ribeirão Preto. Os agentes receberam informações sobre o paradeiro do suspeito e policiais militares o localizaram em uma casa, no bairro Quintino Facci, na terça-feira (12). O homem tentou se esconder em um sótão, mas acabou detido.

A defesa de David Alessandro não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

David Alessandro da Silva foi preso suspeito de efetuar tiro que matou jovem em briga de trânsito, em Ribeirão Preto, no interior de SP (Reprodução/Redes sociais)

Versões divergentes

Segundo o site G1, ao ser ouvido, o suspeito deu versões divergentes. Em uma delas, ele disse que dirigia o carro envolvido na briga de trânsito, mas outro rapaz que esteve com ele em um baile funk foi quem atirou. A pessoa indicada ainda não foi localizada.

O delegado Rodolfo Latif Sebba, responsável pela investigação, disse que o homem já foi reconhecido por uma testemunha. “A gente consegue concluir que ele é o proprietário desse veículo envolvido no crime com a investigação que está em andamento e agora a gente precisa entender o que aconteceu”, destacou.