VÍDEO: Passageiro de motorista autônomo morre ao ser baleado em briga de trânsito, no interior de SP

A Polícia Civil investiga a morte do jovem Everton Gabriel da Silva, de 20 anos, que foi baleado enquanto seguia como passageiro de um motorista autônomo, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O condutor do veículo se envolveu em uma briga de trânsito, quando foi perseguido e ficou na mira de tiros. O autor dos disparos fugiu e ainda não foi identificado.

O vídeo abaixo mostra como ficou o veículo alvejado pelos tiros:

O caso aconteceu na madrugada de segunda-feira (11). Segundo o boletim de ocorrência, o motorista autônomo Orlando Mateus de Lima Junior contou que pegou o passageiro na Rua Brasil e, no meio do trajeto, fechou um VW Polo prata e acabou discutindo com o condutor.

Ele relatou que seguiu a viagem após a briga, mas foi perseguido pelo outro motorista e, quando estava na na Rua Porto Seguro, no bairro Ipiranga, ouviu barulho de tiros e o passageiro começou a gritar dizendo que tinha sido baleado.

Orlando levou Everton, ferido nas costas, até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Oeste. No entanto, o rapaz teve a morte confirmada logo depois.

O carro do motorista autônomo teve vidros quebrados e ficou cheio de cápsulas deflagradas de munição nove milímetros. A perícia da Polícia Civil foi acionada.

O caso é investigado na Delegacia de Ribeirão Preto como homicídio. Até a manhã desta terça-feira (12), o autor do disparo ainda não tinha sido identificado.