Mulher pula de carro em movimento após discussão com companheiro e morre atropelada

Uma mulher cuja identidade não foi revelada morreu atropelada por um ônibus na cidade de Peruíbe, no litoral de São Paulo, na noite de quinta-feira. Esse seria apenas mais um caso de morte no trânsito se não fosse o fato da mulher ter saltado de um carro em movimento. A notícia é do jornal A Tribuna.

De acordo com boletim de ocorrência registrada na delegacia, a mulher e seu companheiro entraram em um carro de aplicativo e seguiam pela Avenida Luciano de Bona quando começaram a discutir acaloradamente.

Em um determinado momento, sem que ela fosse empurrada ou coagida, a mulher abriu a porta do carro e saltou com o carro ainda em movimento. Como o carro estava em baixa velocidade, o ato impensado deveria gerar apenas alguns arranhões nos joelhos e cotovelos, mas o que ela não contava é que um ônibus vinha na faixa lateral e o motorista não teve tempo de frear, atropelando a jovem.

Ela ainda foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Emergência (Samu), mas ela não resistiu aos ferimentos e faleceu em seguida.

O caso foi registrado na Delegacia de Peruíbe e a polícia fez uma perícia no local e ouviu o motorista do aplicativo para descartar a hipótese dela ter sido empurrada para fora do carro. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de um veículo automotor.