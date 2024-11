Mega-Sena saiu para Cuiabá, mas 45 apostadores de São Paulo acertaram a quina

dinheiro no bolso

Se a Mega-Sena teve apenas um ganhador da cidade de Cuiabá (MT), que faturou sozinho a bolada de R$ 201.963.763,26, quarenta e cinco apostadores de municípios de São Paulo acertaram a quina no sorteio deste sábado.

O número de apostas que acertaram a quina não foi pequeno, foram 242 apostas que chegaram bem perto de se tornarem os novos milionários do Brasil, mas cada um deles ganhou R$ 49.426,51.

A quadra teve ainda mais acertados, 19.146, e cada um deles ganhou R$ 892,48.

Os números sorteados neste sábado para a Mega-Sena milionária foram:

13, 16, 33, 43, 46, 55

Próximo sorteio

A Mega-Sena retorna no sorteio desta terça-feira (12), com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

COMO APOSTAR NA MEGA-SENA

Para tentar a sorte e levar essa bolada para casa o apostador tem até 19h para fazer sua aposta nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis números marcados, custa R$ 5. O apostador pode optar por marcar mais números no volante, aumentando a probabilidade de acerto, mas o preço da aposta sobe de forma desproporcional, podendo chegar a R$ 193.800,00 para quem optar por marcar 20 dezenas na aposta.