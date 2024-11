Suspeito de assédio em casa noturna é preso na madrugada deste sábado (9)

A Polícia Militar (PM) de Belo Horizonte levou um homem, de 31 anos, à Delegacia de Plantão de Atendimento à Mulher. Ele é suspeito de assediar uma jovem de 21 anos, na madrugada deste sábado, 9 de novembro, e antes de ser preso acabou usando uma BMW branca para fugir.

Polícia captura suspeito de assédio em Belo Horizonte

O rapaz, de 31 anos, foi capturado pelos agentes policiais na avenida Mário Werneck, em Belo Horizonte, na madrugada deste sábado, 9, após bater o carro de luxo numa árvore. O suspeito de assédio apresentava sinais de embriaguez.

Boletim de ocorrência detalha as razões para a prisão

Ao abrir um boletim de ocorrência (BO) na PM, a jovem declarou que estava na casa noturna acompanhada de uma amiga e que não conhecia o homem, que fez várias ofensivas durante a noite. Ela diz ainda que o rapaz afirmou que “iria acabar com a de vermelho”, em referência à jovem, segundo o site O Tempo.

O rapaz preso pela polícia de Belo Horizonte na madrugada deste sábado, 9, também teria assediado a jovem na porta do banheiro da casa noturna de BH e falou palavras indecentes em inglês com um amigo sobre ela.

A falta de denúncia de assédio sexual ainda acontece no Brasil

Segundo a última edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, os casos de assédio sexual no Brasil cresceram 49,7% em 2022, chegando a 6114. Porém, nem todos os casos são denunciados à polícia, principalmente quando acontece dentro do ambiente profissional.

O relatório Women @ Work, ouviu 5 mil mulheres de 10 países, incluindo o Brasil, e aponta que 40% das brasileiras dizem já ter sofrido assédio sexual no trabalho, mas, entre elas, 60% não fizeram a denúncia.