‘Boa Noite, Cinderela’: mulher é presa suspeita de aliciar homens acima 50 anos para aplicar golpes

A Polícia Civil prendeu Jessyka Saranna Sousa, de 31 anos, suspeita de aliciar homens em aplicativos de relacionamento para aplicar o golpe “Boa Noite, Cinderela”. Ela é acusada de fazer várias vítimas, todas acima dos 50 anos, em Goiás e no Distrito Federal. Conforme a investigação, a mulher marcava encontros com os alvos, quando os dopava e depois furtava seus pertences.

Jessyka é paraense, mas mora em Planaltina (DF). Ela foi detida na quarta-feira (6), depois que a Justiça decretou a prisão preventiva.

Conforme a polícia, a mulher tinha vários perfis falsos em aplicativos de relacionamento, onde fazia contatos apenas com homens acima dos 50 anos. Ela marcava encontros com eles em bares e restaurantes de luxo e, depois, os levava para motéis ou para as casas dos alvos. Após dopar as vítimas, ela as furtava e fugia.

Ainda segundo a investigação, a mulher chegou a fazer várias comprar em lojas físicas com os cartões bancários dos homens, além de outras transações bancárias e transferências via Pix, enquanto os mesmos não eram bloqueados.

Assim, Jessyka foi presa suspeita de roubo e segue à disposição da Justiça. A defesa dela não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.