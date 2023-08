‘Boa noite Cinderela’: advogado se senta na mesa de estranhos para beber e cai em golpe

Um advogado de 34 anos que bebia sozinho em um bar da Lapa, na zona Oeste de São Paulo, caiu no golpe ‘Boa Noite Cinderela’ após aceitar sentar na mesa com um grupo de estranhos para beber, na última sexta-feira.

Segundo contou à polícia, ele sentou no bar para beber uma cerveja , mas como começou a chover e ele estava em uma área aberta, três homens, todos aparentando mais de 50 anos, o convidaram para sentar na mesa com eles.

Ele disse que continuou tomando sua cerveja e até recusou quando ofereceram uma cachaça especial, de Minas Gerais, e continuaram conversando até o momento em que ele foi ao banheiro. Ele acredita que nesse momento sua bebida tenha sido batizada.

Depois, ele só se lembra de acordar no mesmo bar, na mesma mesa, do lado de fora, com o bar já fechado, muitas horas depois, quando todos já tinham ido embora. “Não havia mais nenhum cliente no estabelecimento. Não recolheram nem a minha mesa, não recolheram a minha cadeira, não me acordaram, e eu só acordei sem a minha mochila”, disse.

Em sua mochila, além do notebook da empresa, havia seu headphone, seu celular e sua carteira com todos os seus cartões de crédito. No mesmo dia, na última sexta-feira, o grupo havia sacado R$ 15 mil de sua conta corrente.

Na terça-feira, ele acionou o rastreador do celular e o aparelho estava ligado na Praça da Sé, no centro. Ele foi ao local e identificou o suspeito, chamando imediatamente a Guarda Civil Metropolitana, que deteve o homem.

Com ele foram encontrados os cartões do advogado e de outras vítimas, aparelhos celulares, uma maquininha de cartão e R$ 4,2 mil em dinheiro.

A polícia está usando uma selfie que o advogado fez para ajudar a identificar o resto da quadrilha.