Jovem pula de carro de app em movimento para fugir de tentativa de estupro, na Zona Leste de SP

Uma jovem de 28 anos passou por apuros ao solicitar uma corrida em um carro de aplicativo para o trajeto entre Bragança Paulista, no interior de São Paulo, e São Matheus, na Zona Leste da Capital. A viagem foi realizada com uma amiga, que desembarcou no meio do caminho. Depois que ficou sozinha, ela disse que o condutor a ficou assediando e mudou o trajeto para um local deserto. Quando o homem tocou em sua perna, ela se desesperou e pulou do veículo em movimento.

O caso aconteceu na última segunda-feira (14) e envolve um motorista da empresa 99 Táxi. A jovem disse que começou a estranhar a postura do condutor, principalmente depois que sua amiga desembarcou, pois ele ficou insistindo que ela mudasse para o banco da frente. Desconfiada, ela chegou a gravar alguns áudios que registraram as investidas do homem.

“Você gosta de homem mais maduro ou mais jovem? Você tem que se valorizar. É um pedaço de mau caminho”, registrou a passageira em uma das gravações, que foi revelada pelo jornal “SP2″, da TV Globo.

Quando eles estavam na região de Cidade Tiradentes, a jovem percebeu que o condutor desviou o caminho para um local deserto. Na sequência, ele se virou para trás e tocou na perna dela, quando ela abriu a porta e pulou do carro em movimento.

“Eu sabia que ele ia fazer alguma coisa. Sentia que ele ia fazer alguma coisa e já tava bem desesperada. Em algum momento ele olha pra trás e coloca a mão na minha perna. Quando ele fez isso eu já abri o carro e pulei”, contou a vítima.

Ela caiu em um barranco e ficou com lesões em vários locais do corpo, mas conseguiu pedir ajuda em um condomínio e foi socorrida.

Procurada, a 99 Táxi lamentou profundamente o ocorrido e disse que, assim que soube do caso, bloqueou o motorista da plataforma. A empresa informou que uma equipe especializada entrou em contato com a passageira oferecendo acolhimento, auxílio com despesas médicas e apoio psicológico.

Já a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que o caso foi registrado como importunação sexual e segue em investigação.

Sequestro e assalto

Uma psicóloga de 57 anos denunciou que, entre a noite de segunda-feira e a madrugada de terça-feira (15), foi sequestrada e assaltada pelo motorista a serviço da Uber.

Ela chegou a Turquia e desembarcou no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, e solicitou a viagem até a Zona de Oeste da Capital. Por segurança, ela checou a identificação do motorista e o modelo e a placa do automóvel, um Hyundai HB20 branco, com os dados que apareceram no aplicativo da Uber. Outra indicação de que tudo estava certo veio quando o homem a chamou pelo nome.

Ela contou ao jornal “Folha de S.Paulo” que apavorou-se quando o percurso pré-determinado pelo aplicativo passou a ser ignorado pelo motorista. Na Marginal Pinheiros, ele anunciou o assalto. De acordo com a vítima, ele mostrou um punhal na coxa. O motorista disse diversas vezes que, se ela colaborasse, não aconteceria nada.

Foi então que ele anunciou o golpe. Exigiu que a psicóloga fizesse um empréstimo através do aplicativo da 99, concorrente da Uber. Segundo o condutor, pela plataforma era possível obter dinheiro. Sem saber do que se tratava, a mulher seguiu as orientações até acessar no app uma oferta de linha de crédito de R$ 8 mil.

Por cerca de duas horas o homem percorreu toda a extensão das marginais Tietê e Pinheiros. Depois, fez uma volta pela ponte Cidade Jardim até percorrer alguns metros e deixá-la na avenida Alcides Sangirardi, nas proximidades da ponte Engenheiro Ary Torres.

O motorista levou o celular dela desbloqueado, cartões com senha e a mala com objetos comprados durante a viagem. A bagagem estava no porta-malas do carro. O homem ainda roubou cerca de R$ 200 em notas de real, dólar e euro.

Ajudada por pessoas num posto de combustíveis, a vítima conseguiu bloquear seus cartões bancários. Em casa, pelo computador, entrou em contato com suporte da Uber.

Em nota, a Uber disse que a conta do motorista parceiro foi suspensa da plataforma enquanto são feitas as apurações do caso. “A empresa se coloca à disposição das autoridades para colaborar fornecendo os dados necessários, nos termos da lei.”

“Segurança é prioridade para a Uber e o aplicativo está sempre buscando, por meio da tecnologia, fazer da sua plataforma a mais segura possível, de uma forma escalável”, destacou a plataforma.

Já a 99Pay, um dos braços da 99, lamentou o ocorrido. Segundo a empresa, o 99Empresta, serviço de empréstimo pessoal e crédito facilitado, permite aos usuários a possibilidade de obter microcrédito de forma segura, ágil e sem burocracia.

“O serviço está disponível apenas para perfis pré-selecionados e utiliza recursos de segurança robustos para garantir a segurança dos usuários. Para solicitar o empréstimo, o cliente passa por uma análise criteriosa de perfil e o limite de valor do empréstimo é individualizado.”