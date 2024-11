Falha gera lentidão na Linha 7-Rubi da CPTM em SP; passageiros reclamam de plataformas lotadas

Uma falha de sinalização prejudica a circulação dos trens na Linha 7-Rubi da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), em São Paulo, na manhã desta terça-feira (12). Por conta do problema, que ocorre desde às 6h22, as locomotivas operam com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Água Branca e Francisco Morato.

Passageiros reclamam nas redes sociais das plataformas lotadas e dificuldades no embarque (veja abaixo).

A CPTM informou que uma equipe trabalha para resolver a falha o quanto antes e normalizar o atendimento.

“Uma falha de sinalização na Linha 7-Rubi da CPTM faz com que os trens circulem com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas plataformas entre as estações Água Branca e Francisco Morato desde as 06h22 desta terça-feira (12/11). A equipe de manutenção está atuando para normalizar a circulação o mais rápido possível e a CPTM pede desculpas aos passageiros pelos transtornos”, destacou a companhia.