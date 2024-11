Chef de cozinha que matou amigo da ex-mulher se recusava a aceitar o término do relacionamento

O chef de cozinha Getro Costa Silva, de 37 anos, foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira, dia 12 de novembro, após esfaquear e matar um amigo de sua ex-companheira, no Guará I, Distrito Federal. Separados há aproximadamente 2 meses, o homem não aceitava o término do relacionamento, conforme publicação do Metrópoles.

O relacionamento entre Getro e a mulher, que não teve sua identidade divulgada, era considerado uma união estável que já durava por aproximadamente dois anos. No entanto, há dois meses, eles iniciaram o processo de separação. A mulher estava na casa de uma amiga quando foi convidada para participar de uma festa de aniversário na casa de outros amigos.

Segundo a mulher, o ex-companheiro não tinha demonstrado comportamentos agressivos até o momento, no entanto ele apareceu na confraternização “completamente transtornado” e com sinais de embriaguez. Ele teria invadido a casa onde ocorria a festa e tentou tirar a ex-companheira de lá à força, sendo expulso por amigos da mulher.

Perseguição e assassinato

Assustada com o ocorrido, a mulher decidiu deixar o local e foi acompanhada por um dos homens que estava na festa. O homem, identificado pelo apelido de Galego, tinha a intenção de proteger a mulher, mas foi agredido por Getro que surpreendeu os dois no trajeto. Ele teria atingido o agressor com uma pedra, mas ainda assim foi esfaqueado.

Diante da situação, a mulher começou a gritar por socorro, e a Polícia Militar e o Samu foram acionados, mas encontraram a vítima já sem vida. O agressor, por sua vez, foi encontrado na casa de um amigo, na mesma região do crime. Ele foi detido e encaminhado à delegacia junto com o dono do imóvel.

A versão do agressor

Em depoimento à polícia, Getro afirmou que a mulher seria usuária de medicamentos controlados e drogas, argumentando em seguida que ela estaria fora de casa há 3 dias. Segundo ele, os dois não estariam passando por desentendimentos.

O homem então conta ter sido espancado ao tentar tirar a companheira da festa, optando por voltar para casa onde tomou um banho e pegou a faca. Ele teria encontrado a mulher na rua e tentado novamente levá-la para casa, quando começou uma discussão. Segundo ele, a facada no homem foi acidental.